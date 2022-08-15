Москва, , 14:37 — REGNUM Переговоры по закупке российской нефти показывают заинтересованность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в привлечении России к восстановлению афганской экономики. После захвата движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане Россия пытается выстроить отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию в этой стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новое переходное правительство Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) было сформировано 7 сентября 2021 года. На сегодня действующая администрация справляется с поддержанием стабильной обстановки в регионе.

Правительство ИЭА не смогло получить доступ к миллиардам долларов из Центрального страны. МВФ также отказался от финансовой помощи новому правительству, пытающемуся запустить экономику страны. Представление о «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как организации, существующей в основном за счет наркоторговли, не соответствует действительности.

Главными источниками доходов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)являются продажа добытых полезных ископаемых и налоги на подконтрольной территории. 14 августа делегация Министерства промышленности и торговли ИЭА прибыла в Москву. Переговоры с российскими коллегами пройдут 15 и 16 августа.

В повестке дня обсуждение вопросов поставки нефти, зерна и подсолнечного масла. Предварительный объем переговорам по поставкам энергоносителей — 1 миллион баррелей нефти. Причем Кабул заинтересован в возможности бартерной торговли, поскольку в силу вышеназванных причин финансовые ресурсы страны ограничены.

На рубеже 2020-х Москва продавала Кабулу исключительно растительное масло (44% экспорта), нефтепродукты (20%) и древесину (17%). Афганистан ввозил в Россию единственный вид продукции — фрукты (88%), причем в ограниченном количестве.

Российские инвесторы держались от Афганистана подальше. С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)к власти ситуация неожиданно может измениться. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня призывает Москву помочь в восстановлении афганской экономики.

Чем может быть интересен Москве Афганистан?

Во-первых, проектом газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ). Если ТАПИ будет построен, российский газ из арктических месторождений мог бы поступать в Индию и Пакистан не по морю, как сейчас, а через систему трубопроводов.

Это создало бы новые АТР рынки сбыта для российского сырья при сегодняшнем сокращении европейского рынка.

Во-вторых, проектом создания Трансафганской железной дороги. ОАО «РЖД» может взять на себя проектирование, строительство и обслуживание дороги. Этот проект позволил бы российским компаниям получить доступ к природным ископаемым Афганистана: нефти, газу, углю, металлам.

Вместе с тем, Россия не готова ни давать «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долг, ни разворачивать «великие стройки» в Афганистане, пока движение не сформирует многоэтничное по составу правительство и не откажется от наиболее одиозных элементов своей идеологии.

На сегодняшний день правительство ИЭА признали только Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. Москва работает с правительством ИЭА де-факто. Определенные подвижки, впрочем, в идеологии уже имеются.

В свете сегодняшней ситуации с поворотом нефтяных потоков России из Европы в АТР регион и ограниченном количестве времени для такого разворота новый покупатель, несомненно, будет нам интересен. Вот только осталось определиться с перечнем российских интересов и выстроить систему взаимных клиринговых расчетов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Афганистана намерена закупить почти 1 миллион баррелей российской нефти, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

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