Уфа, , 14:48 — REGNUM Башкирия вошла в список 59-ти субъектов Российской Федерации, среди которых Минпромторг распределил единую региональную субсидию на 2023 год. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что регион получит порядка 62 млн рублей.

«Эти средства мы направим на возмещение предприятиям затрат на покупку нового оборудования и докапитализацию республиканского фонда поддержки промышленности. Такая помощь позволит производителям снизить затраты на обновление мощностей. Сейчас наша задача разработать алгоритм, с помощью которого субсидии будут максимально эффективно доведены до конкретных предприятий», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Отмечается, что данное федеральное софинансирование возможно лишь в случае наличии у региона государственной программы по развитию промышленности.

Сообщается, что на софинансирование региональных программ развития промышленности правительство России намерено направить 3,3 млрд рублей.