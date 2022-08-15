* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:58 — REGNUM Много взлётов и падений пережил афганский народ за год, прошедший после возвращения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти. Ключевые события прошедшего года и те, что им предшествовали, приводит 15 августа в своём отчёте издание «Шафакна Афганистан».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежнее правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было свергнуто почти 20 лет назад в результате агрессии США и их союзников. Администрация 45-го президента Дональда Трампа 29 февраля 2020 года подписала соглашение с группировкой, по которому обязалась вывести войска США из Афганистана к 1 мая 2021 года. Взамен радикалы пообещали прекратить нападения на американцев. Боевики сосредоточили свои атаки на афганских силах безопасности. В то время как уровень американской поддержки снижался, эти силы постепенно сталкивались с новыми трудностями.

14 апреля 2021 года новый президент США Джо Байден объявил, что его страна выведет оставшиеся в Афганистане 2500-3500 военнослужащих к 11 сентября, 20-летию атак на нью-йоркские башни-близнецы и Пентагон.

В мае–августе 2021 года «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) день за днём брал под свой контроль всё больше районов Афганистана. Некоторые районы были захвачены боевиками без какого-либо сопротивления, по соглашению с местными властями. К середине августа радикалы контролировали почти весь Афганистан, включая крупные города.

15 августа 2021 года боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул, а законный президент Ашраф Гани бежал из страны.

16 августа 2021 года тысячи мирных жителей бросились в аэропорт Кабула в надежде покинуть страну. США и их союзники эвакуировали иностранных граждан и некоторых афганцев. Есть изображения, на которых несколько афганцев бегут за самолётом, который собирается взлететь. По меньшей мере два человека, зацепившихся за шасси, упали с большой высоты.

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18 августа 2021 года официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид объявил на своей первой пресс-конференции, что группировка не стремится отомстить силовикам предыдущего правительства. Он добавил, что афганским женщинам будет разрешено работать и учиться «в рамках ислама».

26 августа 2021 года террористы-смертники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили более 170 афганцев и 13 американских солдат в аэропорту Кабула. Несколько дней спустя в результате атаки американского беспилотника на район Кабула погибли десять человек, семеро из них — дети. В Пентагоне сначала подчеркнули, что мишенью стали подозреваемые в подготовке ещё одного нападения на аэропорт Кабула. Министерство обороны США впоследствии признало, что удар беспилотника был ошибкой.

Август 2021 года. Приход радикальной группировки к власти привёл к блокированию $8 млрд афганских активов за рубежом. Миллиарды долларов иностранной помощи, от которой сильно зависел бюджет афганского правительства, также были остановлены. Экономика Афганистана рухнула почти в одночасье, а цены выросли. В последующие месяцы миллионы людей пополнили ряды афганцев, не способных обеспечить себя ежедневным пропитанием. Многие медицинские центры были закрыты после прихода к власти радикалов.

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В сентябре 2021 года афганские школы вновь открылись, ученицам разрешили посещать их до шестого класса. Ученицы 6-го класса и старше могли ходить в школу лишь в исключительных случаях в некоторых районах.

7 сентября «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о формировании временного правительства. Членами временного правительства стали представители группировки и только мужчины. Заявлялось о возможности присутствия в правительстве деятелей из других политических группировок, однако состав правительства пока не изменился.

12 сентября возобновились полёты с гуманитарной помощью в Афганистан, поскольку ООН активизировала свои усилия по преодолению гуманитарного кризиса в стране.

11 февраля 2022 года президент США Джо Байден издал распоряжение о выделении половины конфискованных активов афганского правительства на выплату компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября. Согласно распоряжению Байдена, $3,5 млрд конфискованного имущества будут использованы на благо афганского народа. С тех пор официальные лица США ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, как использовать эти деньги.

23 марта 2022 года, одновременно с открытием средних школ, радикалы пересмотрели предыдущее решение о разрешении девочкам учиться. Школьницы старше 6-го класса были вынуждены вернуться домой.

30 марта 2022 года глава Программы развития ООН объявил, что число афганцев, живущих за чертой бедности, быстро приближается к 97% от общей численности населения страны. В 2020 году за чертой бедности жило менее половины населения Афганистана.

7 мая 2022 года радикалы объявили, что отныне женщины в общественных местах должны носить чадру, закрывающую всё тело и лицо, кроме глаз. Они также рекомендовали женщинам выходить из дома только в случаях крайней необходимости, а в остальных случаях оставаться дома.

9 мая 2022 года новый отчёт ООН показал, что помощь, направленная в Афганистан, недостаточна для предотвращения увеличения числа людей, которым грозит голодная смерть. В этом докладе было указано, что засуха и недостаточный сбор сельхозпродукции, инфляция, вызванная событиями на Украине, и нехватка финансовых ресурсов ООН могут усугубить гуманитарный кризис в Афганистане.

22 июня 2022 года сильное землетрясение потрясло некоторые районы восточного Афганистана. В результате стихийного бедствия погибли более 1100 человек. Власти столкнулись с проблемой оказания помощи пострадавшим.

27 июля 2022 года в своём заявлении Amnesty International обвинила группировку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стремлении создать атмосферу «удушения» для женщин на всех уровнях. В этом отчёте упоминались ограничения, созданные в сфере женского труда и образования, рост детских браков, подавление женской активности.

31 июля 2022 года Айман аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в результате атаки американского беспилотника на дом в Кабуле. Официальные лица США обвинили группу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушении Дохинского соглашения о непризнании террористической деятельности и её исполнителей.

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