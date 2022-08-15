Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM В Санкт-Петербурга на Фрунзенско-Приморской (пятой) линии метрополитена стали ходить поезда из семи вагонов вместо восьми. Об этом 15 августа сообщает издание «Фонтанка».

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Вагоны составов на фиолетовой ветке перебрасывают на другие линии. Согласно объявлению, которое весит в метро, в августе пассажиры ещё смогут проехать и на полных составах, и на укороченных. А с сентября будут ходить поезда лишь из семи вагонов.

С фиолетовой линии вагоны перейдут на Московско-Петроградскую (вторую) линию. А затем составы из серии «Юбилейный» можно будет встретить на Невско-Василеостровской (третьей) линии.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, к формату с восьми вагонами вернутся по мере реализации программы по модернизации подвижного состава.

Напомним, что в рамках развития общественного транспорта Санкт-Петербурга метрополитен получит 950 новых вагонов. Изменение состава поездов связано как раз с их внедрением.

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