Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурга на Фрунзенско-Приморской (пятой) линии метрополитена стали ходить поезда из семи вагонов вместо восьми. Об этом 15 августа сообщает издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Вагоны составов на фиолетовой ветке перебрасывают на другие линии. Согласно объявлению, которое весит в метро, в августе пассажиры ещё смогут проехать и на полных составах, и на укороченных. А с сентября будут ходить поезда лишь из семи вагонов.

С фиолетовой линии вагоны перейдут на Московско-Петроградскую (вторую) линию. А затем составы из серии «Юбилейный» можно будет встретить на Невско-Василеостровской (третьей) линии.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, к формату с восьми вагонами вернутся по мере реализации программы по модернизации подвижного состава.

Напомним, что в рамках развития общественного транспорта Санкт-Петербурга метрополитен получит 950 новых вагонов. Изменение состава поездов связано как раз с их внедрением.