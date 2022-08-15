Бердск, Новосибирская область, , 14:33 — REGNUM В Бердске вновь вводится масочный режим. В мэрии города также вернули входную термометрию. Об этом 15 августа сообщил глава города Евгений Шестернин.

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Как пишет Бердск-Онлайн, это было сделано после того, как главный врач бердской горбольницы Елена Тоцкая сообщила об ухудшении эпидобстановки.

По официальным данным, в Бердске заболеваемость COVID-19 среди взрослых выросла на 12%, среди детей — на 15%. За неделю в городе было выявлено 118 новых носителей коронавируса. В коронавирусном госпитале находится 13 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителям Новосибирской области рекомендовали вновь надевать медицинские маски в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры — при нахождении на рабочих местах.

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