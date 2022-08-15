Сыктывкар, 15 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Коми отменили закупку трех тысяч подарков для новорожденных. Поводом для решения послужила жалоба предпринимателя, заявку которого не приняла электронная платформа, сообщает пресс-служба республиканского УФАС.

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В ведомстве сообщили, что начальная стоимость закупки составляла 15,6 млн рублей. На эти деньги планировали закупить 3120 комплектов детских принадлежностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на подарки новорожденным власти Коми собирались потратить 28 млн рублей.