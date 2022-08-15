Оренбург, 15 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24 августа Заксобрание изберёт нового председателя Счётной палаты, сообщили в пресс-центре регионального парламента.

ИА REGNUM Назначение

Совет Заксобрания определился с датой рассмотрения вопроса о назначении руководителя Счётной палаты. Срок действующего председателя Юрия Просвиркина истекает в августе.

«Как известно, руководитель Счетной палаты назначается Законодательным собранием Оренбургской области. Решение о назначении принимается большинством голосов депутатов. Поэтому профильный комитет Законодательного собрания предложил не затягивать и рассмотреть этот вопрос уже на ближайшем заседании Законодательного Собрания, 24 августа», — сказал вице-спикер Александр Куниловский.

Источник в Законодательном собрании корреспонденту ИА REGNUM сообщил, что основной претендент на пост председателя Счетной палаты региона — Юрий Просвиркин. Его кандидатура уже согласована.

Напомним, Юрий Просвиркин руководит Счётной палатой Оренбуржья с 2011 года.