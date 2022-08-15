Берлин, , 14:30 — REGNUM Размер газового сбора для населения Германии составит два-три евроцента за киловатт-час или примерно от 400 до 600 евро в год. Об этом 15 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

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По информации агентства, величина сбора за газ для германских домохозяйств может составить от двух до трёх евроцентов за киловатт-час потребляемой энергии. В СМИ подсчитали, что в среднем немцы будут тратить на оплату сбора от 400 до 600 евро.

Ранее сообщалось, что газовый сбор для населения в Германии могут ввести с 1 октября. Одновременно планируется запустить ряд льгот, чтобы компенсировать тяжесть бремени.