Дзержинск, Нижегородская область, , 15:37 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», нижегородский производитель мороженого «Калинов мост» расширит производство. Как сообщает 15 августа платформа МСП, банк «Открытие» открыл предприятию кредитную линию на 71,5 млн рублей под гарантию Корпорации МСП на 35 млн рублей.

Мороженое всем! Цитата из к/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР

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Финансирование будет направлено на закупку нового оборудования по переработке молока. Оно позволит увеличить перерабатывающие мощности на 130% до 430 тонн молока в сутки. Новые рабочие места буду открыты для более чем 50 сотрудников.

«Наша продукция пользуется растущим спросом, и по итогам 2021 года предприятие вышло в число крупнейших отечественных переработчиков молока и производителей мороженого по объему продукции. Высокое качество, доступная цена, широкая линейка товаров позволяет выходить на новые региональные рынки в России. Расширить производство мы сможем при помощи заемного финансирования, которое стало для нас максимально привлекательным при помощи инструментов господдержки», — отметил генеральный директор ООО «Калинов мост» Анатолий Калинов.

По его словам, такое эффективное партнерство, начиная с 2019 года, позволяет выгодно проводить модернизацию производство и инвестировать собственные средства в дальнейшее развитие бизнеса, уточнил глава компании.

«Зонтичные» поручительства существенно упрощают получение кредита. Это особенно актуально для предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения. К тому же этот механизм помогает получить финансирование по антикризисным льготным программам кредитования.

Например, на оборотные и инвестиционные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты по программе стимулирования кредитования (ПСК), которую совместно реализуют Корпорация МСП и Центробанк. Получить кредит по этой программе сегодня можно в 59 банках-партнерах по ставке до 11% годовых. Она зависит от ключевой ставки Банка России и составляет плюс 3% к ней», — пояснил заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков.

Компания «Калинов мост» выпускает свыше 180 наименований мороженого под 10 брендами. Предприятие реализует продукцию в партнёрстве с крупнейшим ритейлерами, в числе которых Метро, SPAR, Перекресток, Пятерочка, Карусель, ДА! и другие.

«Очень важно поддержать наши производственные компании, которые готовы к масштабированию своего бизнеса, открытию новых линий и найму сотрудников. Специально для производственных МСП в ближайшее время будет запущена новая льготная программа кредитования на инвестиционные цели по ставкам 3−4,5%. Такие комфортные условия дадут возможность большему числу предприятий развиваться и замещать ушедших с нашего рынка иностранных брендов», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«С компанией «Калинов мост» банк «Открытие» работает давно и все это время партнерские отношения становились все крепче. Чтобы построить эффективный бизнес, нужно беспрерывно учиться, повышать качество обслуживания, расширять производство, ассортимент и искренно любить свое дело, тогда дело будет процветать. Все эти качества есть у наших партнеров, а мы, в свою очередь, всегда рады поддержать их новые планы», — отметил управляющей Приволжским филиалом банка «Открытие» Владимир Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Бизнесу также доступны альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.