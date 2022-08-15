Тайбэй, , 14:27 — REGNUM Визит делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй демонстрирует решимость США «поддерживать мир и стабильность» в регионе. Об этом сообщила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«В то время, когда военные учения Китая усилили напряженность в регионе Тайваньского пролива, сенатор Марки возглавил делегацию, посетившую Тайвань, чтобы продемонстрировать поддержку Тайбэя Конгрессом США и решимость демократических партнеров совместно поддерживать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива и во всем регионе», — написала она в соцсетях.

Инвэнь добавила, что на фоне растущего в мире авторитаризма Тайвань также надеется на углубление экономического и торгового сотрудничества «с друзьями во всем мире, разделяющими демократические ценности, и на совместное создание более безопасной цепочки поставок».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты сошлись во мнении, что посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем.

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