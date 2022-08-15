Москва, , 14:26 — REGNUM Добросовестные майнеры платят налоги несмотря на то, что в законодательстве пока отсутствует соответствующее требование, отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о майнинге. Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в России.

«Закон нашей фракции «О майнинге» еще только готовится к рассмотрению в первом чтении Госдумы, а добросовестные майнеры уже платят налоги. Хотя такого условного пункта как «Налог на майнинг» в кодексе ещё даже нет. Но предприниматели умудряются использовать другие статьи, трактуя свою деятельность как, например, работу с техническим оборудованием через поглощение электроэнергии. Это альтруизм? Нет», — отметил Ткачёв в своём телеграм-канале.

По его словам, майнеры и криптоинвесторы стараются работать легально даже в нелегализованном поле, и такая позиция вызывает восхищение.

«Здорово, что бизнесмены ждут принятия закона, и он будет работать благодаря таким ответственным предпринимателям. А за ними и остальные подтянутся. Уверен, что совсем скоро майнинг и криптовалюта станут преимуществом для нашей страны, а не мнимой опасностью», — заключил депутат.

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