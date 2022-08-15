Москва, 15 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Добросовестные майнеры платят налоги несмотря на то, что в законодательстве пока отсутствует соответствующее требование, отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о майнинге. Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в России.

«Закон нашей фракции «О майнинге» еще только готовится к рассмотрению в первом чтении Госдумы, а добросовестные майнеры уже платят налоги. Хотя такого условного пункта как «Налог на майнинг» в кодексе ещё даже нет. Но предприниматели умудряются использовать другие статьи, трактуя свою деятельность как, например, работу с техническим оборудованием через поглощение электроэнергии. Это альтруизм? Нет», — отметил Ткачёв в своём телеграм-канале.

По его словам, майнеры и криптоинвесторы стараются работать легально даже в нелегализованном поле, и такая позиция вызывает восхищение.

«Здорово, что бизнесмены ждут принятия закона, и он будет работать благодаря таким ответственным предпринимателям. А за ними и остальные подтянутся. Уверен, что совсем скоро майнинг и криптовалюта станут преимуществом для нашей страны, а не мнимой опасностью», — заключил депутат.