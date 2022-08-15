Базарак, Афганистан, 15 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер возобновились атаки сил Фронта сопротивления Афганистана на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Силы фронта начали атаки в нескольких районах провинции Панджшер с утра 15 августа. В результате этих атак семь кишлаков в уездах Базарак, Дара, Анаба, Шотул, Париян и Хендж были захвачены силами Фронта национального сопротивления.

Источники утверждают, что в результате этих столкновений талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери, но их точная цифра пока неизвестна. Согласно источникам, ряд боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали в окружение сил Фронта сопротивления.

Также отмечается, что подкрепления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут выехать к месту боёв из-за блокирования некоторых дорог в результате наводнения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления официально ничего не заявили об этом.