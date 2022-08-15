Париж, , 14:26 — REGNUM Согласно Шанхайскому рейтингу лучших высших учебных заведений мира 2022 года, составляемом с 2003 года, четыре французских вуза вошли в топ-100, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Англосаксонские учебные заведения, как и в прошлом году, заняли первые десять мест в рейтинге. В общей сложности 39 университетов США вошли в топ-100.

Французский университет занял 16-е место в рейтинге. Университет Париж-Сакле, со своей стороны, потерял три места по сравнению с рейтингом 2021 года. Еще три французских университета входят в число ста лучших в мире, также опустившись на несколько мест по сравнению с рейтингом прошлого года. Университет Сорбонна заняла 43-е место в рейтинге.

Как сообщало ИА REGNUM, префекты во Франции отменили традиционные фейерверки 15 августа из-за жары и угрозы пожаров.

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