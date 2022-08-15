Астана, 15 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Сообщения, что в Казахстане планируют отменить русскоязычные классы, прокомментировали в министерстве просвещения республики. Об этом 15 августа сообщает сайт Stopfake. kz, созданный при правительстве страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Это не соответствует действительности. Русский язык продолжает изучаться как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения в прежнем режиме», — сказала по этом поводу вице-министр просвещения Казахстана Шолпан Каринова.

Она подчеркнула, что других планов в этом отношении в министерстве нет. Отмечается, что всплеск сообщений о закрытии русскоязычных классов вызвало интервью директора одной из гимназии Нур-Султана Аятжана Ахметжанулы. Он сказал, что учеников в школах, где учат на русском языке, якобы всё меньше, поэтому через шесть — семь лет возможно, что подобное обучение могут отменить.

Напомним, в Казахстане в новом учебном году перестанут преподавать с первого класса сразу казахский, русский и английский языки. В школах с казахским языком обучения в первом классе дети будут изучать только родной язык, во втором классе добавят русский, а третьем — английский. В русскоязычных школах с первого класса будут изучать и русский, и казахский языки, а английский — с третьего класса.