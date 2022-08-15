Иваново, 15 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Почти 700 тысяч рублей заплатила жительница Иваново за сумку известного бренда люксового сегмента, однако получила подделку. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили 15 августа в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Объявление о продаже сумки за 670 тысяч рублей женщина обнаружила на сервисе объявлений. В объявлении был указан серийный номер сумки, по которому потенциальная покупательница проверила подлинность сумки на сайте производителя. Удостоверившись в подлинности товара, она договорилась с продавцом о проведении проверки экспертом товара на подлинность, и выкупе сумки в случае положительного результата.

Продавец отправил сумку службой доставки на указанный покупательницей адрес подруги в Москву. Когда приятельница вскрыла посылку, выяснилась, что серийный номер на сумке не соответствует оригиналу. Женщина поняла, что товар поддельный и сообщила об этом подруге. Продавец, в свою очередь, перестал выходить на связь и заблокировал покупательницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Екатеринбурга попалась на удочку мошенников, сообщивших о якобы попытке оформить кредит на её имя, и отправила преступникам 2 млн рублей.