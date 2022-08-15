Валенсия, Испания, 15 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Две женщины погибли и еще одна получила ожоги в результате пожара, вспыхнувшего рано утром 15 августа в квартире на седьмом этаже в городе Валенсия. Об этом пишет агентство EFE.

Dave Hogg Пожар

Отмечается также, что двое пожарных получили ожоги различной степени, а третьему была оказана медицинская помощь в связи с порезами руки.

Источники из пожарной бригады Валенсии сообщили агентству, что пожар начался около 6:30 утра по неустановленным причинам.