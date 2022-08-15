Донецк, 15 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 13:20 зафиксирован удар с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, два района Донецка оказались под огнём украинских войск.