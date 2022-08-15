Белгород, , 14:23 — REGNUM Шестилетний мальчик утонул в селе Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, ребёнок пришёл к навесному мосту в селе без сопровождения взрослых. Зайдя на настил, он не удержался, упал вниз и утонул. Ребёнок не умел плавать, на мосту установлены таблички о запрете купания и прыжков в воду.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.