Белгород, 15 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Шестилетний мальчик утонул в селе Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, ребёнок пришёл к навесному мосту в селе без сопровождения взрослых. Зайдя на настил, он не удержался, упал вниз и утонул. Ребёнок не умел плавать, на мосту установлены таблички о запрете купания и прыжков в воду.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.