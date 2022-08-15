Москва, 15 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Льготы, которые сейчас появились для IT-компаний, несомненно, являются очень привлекательными, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров группы Фаст Лейн Владимир Княжицкий.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

«Неудивительно, что для многих бизнесов — стать IT-компанией является отличным поводом оптимизировать расходы и получить другие преимущества.

На момент введения этой возможности, статус можно было получить практически заявительным путем. Но, я считаю, конечно, так не должно быть.

Льготы должны стимулировать именно IT-отрасль, компании, которые напрямую связаны с высокими технологиями. Кстати, сейчас там нет в списке видов деятельности консалтинга в области IT и ряду других вполне IT-направлений.

Поэтому стоит как более строго проверять реально структуру выручки компаний, которые хотят получить льготы, но одновременно и расширить список видов деятельности для льгот, чтобы покрыть все виды деятельности в области информационных технологий», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться совет для чистки реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот. Его планирует создать Минцифры.