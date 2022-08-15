Кубинка, Московская область, , 14:28 — REGNUM Попытки западных стран изолировать Россию не мешают работе с иностранными заказчиками. В текущем году заключены контракты более чем на 1 трлн рублей, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов 15 августа на пленарном заседании международного военно-технического форума «Армия-2022».

Сергей Чемезов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Ростех продолжает эффективно работать в сфере военно-технического сотрудничества. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» стабилен, он составляет более 3 трлн рублей.

«В текущем году мы уже подписали контракты с рядом зарубежных заказчиков на сумму более 1 трлн рублей», — сказал Чемезов.

Эта сумма больше некоторых годовых показателей за последние десять лет, добавил он.

В основном в текущем году Россия поставляла за рубеж авиацию и системы ПВО. Так, около 40% экспорта приходятся на самолёты и вертолёты, более 30% — на технику ПВО, ещё треть — это экспорт вооружения для сухопутных войск и флота.

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