Черкесск, , 14:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разоблачено мошенничество с денежными средствами, предоставленными минсельхозом в качестве помощи местным предпринимателям в сфере сельского хозяйства. В хищении более 40 млн рублей подозревается один из фермеров. Возбуждено уголовное дело, сообщили 15 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Из подробностей дела известно, что подозреваемый, являясь председателем сельскохозяйственного кооператива, обратился в министерство с заявкой на получение гранта. Якобы он планировал направить денежную субсидию на приобретение модульного мясного цеха.

Подозреваемый дважды обманул региональное ведомство, сначала, чтобы получить грант, изготовив выписку по расчётному счету с заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности кооператива, а потом, отчитываясь за полученные денежные средства такими же поддельными документами о приобретении модульного мясного цеха.

На само же деле, получив 40 млн рублей, злоумышленник рассчитался со своими долгами перед тремя сторонними компаниями. Факт подделки документов и хищение денежных средств в особо крупном размере выявили сотрудники правоохранительных органов, следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карачаево-Черкесии было выявлено мошенничество на 32 млн рублей, которые похитил еще один предприниматель в сфере сельского хозяйства. Руководитель сельхозкооператива, получив грант от минсельхоза на покупку четырёх зерноуборочных комбайнов, рассчитался этими деньгами со своими долгами перед кредиторами.

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