Москва, , 14:18 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») просит мэра Москвы Сергея Собянина обратить внимание на то, что бессменный сооснователь Венского бала в России и председатель бального комитета Элизабетт Смагин-Меллони, не стесняясь, клеймит в соцсетях Россию и славит президента Украины Владимира Зеленского.

Венский бал в Москве Shater.ru

«Считаю, что при таких обстоятельствах Смагин-Меллони должна быть, как минимум, выведена из числа организаторов бала. Кроме того, хочется услышать объяснения и от ее мужа, зарабатывающего деньги в «террористическом государстве». Соответствующее обращение в адрес Сергея Собянина мной уже подготовлено», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Наряду с ООО «Венский бал Москвы» (учредитель и гендиректор — Александр Смагин) организатором мероприятия является правительство Москвы, указал парламентарий.