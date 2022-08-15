Одинцово, Московская область, , 14:18 — REGNUM В Минобороны РФ высоко оценивают российско-венесуэльские отношения. Об этом по итогам встречи с замминистра обороны Венесуэлы по вопросам военного образования генерал-полковником Рикардо Никодемо Рамосом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Россия — Венесуэла Mil.ru

Встреча состоялась в ходе проведения Международного военно-технического форума «Армия-2022», уточнили в российском оборонном ведомстве.

«В это непростое время мы высоко оцениваем поистине союзнические отношения наших стран. Сотрудничество, с позиции которого мы вместе по основным ключевым вопросам глобальной динамики», — сказал Фомин.

Рамос, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя странами «становятся более сильными»: «Мы высоко оцениваем возможность находиться здесь и укреплять наши отношения не только в военно-техническом вопросе, но и в образовательных аспектах».