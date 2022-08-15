Москва, , 14:17 — REGNUM Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Наталья Галкина продолжит работу в центральном офисе Международной федерации баскетбола (ФИБА) в Швейцарии. Об этом 15 августа сообщается на сайте РФБ.

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«Новость, конечно, выдающаяся. С ходу не смогу даже вспомнить ни одного нашего функционера или менеджера, который уезжал бы из своей страны, из своей федерации в международную не просто как выборное лицо, а именно работать по контракту непосредственно в структуре. Это как бы аналог перехода игрока из российского клуба в команду НБА», — сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Галкина занимала пост генерального секретаря РФБ более десяти лет. В 2015 году она была избрана президентом Ассоциации уличного баскетбола, а в 2020-м она стала членом исполкома РФБ и контрольно-ревизионной комиссии РФБ.

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