Новосибирск, 15 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Суд закрыл административное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Заседание прошло 15 августа без присутствия Пироговой.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Напомним, что в июле Хельга Пирогова опубликовала «заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооружённых сил России». Депутата потребовали привлечь к ответственности за фейки. Было возбуждено административное дело, а затем уголовное дело.

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«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 15 августа 2022 года прекращено дело об административном правонарушении в отношении Пироговой Х. В., обвиняемой в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ, — уточнили в управлении Судебного департамента Новосибирской области. — Дело прекращено в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ — наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о возбуждении уголовного дела».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

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