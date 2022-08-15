Тюмень, , 14:16 — REGNUM В Тюмени в ночь на 15 августа был сбит мужчина на самокате. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Трагедия произошла в третьем часу ночи на ул. Мельникайте, 110. Автомобиль «Ауди» за рулём которого находился 26-летний водитель сбил 21-летнего самокатчика, который двигался по проезжей части в попутном направлении. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Как отмечают в госавтоинспекции по Тюменской области, в минувшие выходные 13 и 14 августа аварийная обстановка на дорогах региона резко обострилась. За два дня произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли шесть человек, 40 ранены, том числе девять детей.