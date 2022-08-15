Москва, 15 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Внешнеторговая открытость и стабильность рубля стали ключевыми факторами продолжающегося четвертый месяц подряд роста импорта на российский рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Даже на фоне громких уходов с российского рынка крупных западных корпораций и брендов, крупнейшими европейскими экспортёрами в Россию остаются Германия и Италия, их объемы поставок на российский рынок растут в среднем на 3%-5% к предыдущему месяцу.

При этом объем поставок товаров из Германию в Россию уверенно превышает 1 млрд евро в месяц.

Стабильный и умеренно сильный рубль внес неоценимый вклад в потребительские настроения граждан. При наблюдаемых благоприятных макроэкономических условиях участникам рынка намного легче сегодня прогнозировать и валютные, и логистические риски.

Стабильность на валютном рынке при сильной национальной валюте всегда способствует росту ИТ и цифровых проектов, импорту высокотехнологичного оборудования и программно-аппаратных решений, не говоря уже о потребительской электронике.

Не факт, что зримый рост импорта на российские прилавки продолжится осенью. Рекордная инфляция сегодня наблюдается на всех ключевых рынках, включая ЕС, США и Китай.

Ситуация осложняется удорожанием логистики, ростом цен промышленной продукции, в той же Германии она составляет порядка 35%, а на фоне значительно падения евро товары из еврозоны продолжат дорожать у производителей.

На фоне непростых геоэкономических реалий бизнес из Западной Европы и крупнейших стран Юго-Восточной Азии по-прежнему настроены продавать и работать на российском рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России во втором квартале 2022 года выросла доля импортной продукции в оптовом товарообороте пищевых продуктов, одежды и электроники.

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