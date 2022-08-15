Красногорск, , 14:12 — REGNUM В течение ближайших двух лет на территории Подмосковье все аналоговое медицинское оборудование будет заменено на цифровое. Об этом 15 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Медицинское оборудование © Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда»

По его словам, переход на цифровое медоборудование позволит существенно повысить качество медицинского обслуживания на территории Подмосковья.

«Вы знаете, что в ближайшие пару лет мы избавимся полностью от аналогового оборудования», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: В селе Якутии завершается строительство новой амбулатории по нацпроекту