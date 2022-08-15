Красногорск, 15 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В течение ближайших двух лет на территории Подмосковье все аналоговое медицинское оборудование будет заменено на цифровое. Об этом 15 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» Медицинское оборудование

По его словам, переход на цифровое медоборудование позволит существенно повысить качество медицинского обслуживания на территории Подмосковья.

«Вы знаете, что в ближайшие пару лет мы избавимся полностью от аналогового оборудования», — сказал Воробьев.