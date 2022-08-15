Москва, , 14:18 — REGNUM Региональные штабы, задача которых анализировать стоимость и запасы топлива, снова заработают в российских регионах. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что к работе штабов привлекут региональные органы власти. Каждую неделю будут проходить заседания штаба ФАС с окружными территориальными органами для контроля цен розничного сегмента моторного топлива, первое из них пройдёт 18 августа.

«Основной задачей является анализ стоимости и запасов топлива на нефтебазах в субъектах РФ», — говорится в сообщении.

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