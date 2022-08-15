Москва, , 14:11 — REGNUM Законопроект, предлагающий введение в России ежегодных выплат семьям школьников и студентов очных отделений колледжей и вузов, внесен в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа, об этом заявил руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

По его словам, для всех школьников предлагается установить выплату в размере 21,8 тыс. рублей, для учеников из малоимущих семей — 34,6 тыс. рублей, для студентов колледжей, техникумов и вузов, обучающиеся на очной форме обучения и признанных малоимущими — 23,2 тыс. рублей.

Миронов отметил, что перечислять средства предлагается во втором полугодии соответствующего календарного года, когда дети идут на учёбу.

«Хорошо известно, что затраты граждан на сбор детей в школу, техникумы и вузы составляют значительную часть семейного бюджета. Больше всего родители, конечно же, переживают за первоклассников. Для них нужно купить одежду, обувь, рюкзак, тетради, канцелярские принадлежности. Всё это стоит немалых денег, и на приобретение этих товаров средства есть далеко не в каждой российской семье. При этом надо отметить, что доходы граждан в последние несколько лет стремительно падают, а пандемия, санкции только усугубили эти проблемы. Людям нужна реальная поддержка со стороны государства, и самое время протянуть руку помощи», — пояснил депутат.

Миронов считает, что введение нового ежегодного пособия для поддержки российских семей с детьми наряду с другими выплатами, которые предлагает СРЗП, также позволит переломить негативную тенденцию снижения рождаемости в стране.

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