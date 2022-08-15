Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарёв отбудет срок наказания до конца. Свердловский облсуд отказался изменять постановление Октябрьского райсуда от 10 августа, сообщает пресс-служба структуры.

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«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, Холодарёв был арестован на 14 суток за пропаганду либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Поводом стало то, что он репостнул в социальной сети фильм, подготовленный одной из экстремистских организаций.