Калуга, 15 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы четыре ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 166 человек. Днём ранее, 14 августа, в регионе было зарегистрированл 178 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 106 999 человек, 103 551 человек выздоровел.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.