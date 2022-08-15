Саранск, , 14:10 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 80 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 68 488 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Медицинский работник в красной зоне Министерство здравоохранения Свердловской области

Всего в регионе подтвердили 69 970 случаев заражения коронавирусом, из них 88 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попал один пациент, накануне были госпитализированы три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 100 жителей республики.