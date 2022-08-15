Донецк, 15 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Два района Донецка оказались под огнём украинских войск. Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:30 с позиций в населённом пункте Орловка обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По ним выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел населённого пункта Ясное.