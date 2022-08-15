Королевство Испания, 15 августа 2022, 14:08 — REGNUM Первый заместитель председателя испанского правительства Надия Кальвиньо назвала Испанию и Галисию как пример «все более эффективной экономики». Соответствующее заявление она сделала в ходе поездки в Ла-Корунью, пишет агентство EFE.
По её словам, население страны живёт «в период большой неопределенности на обоих берегах нашей Атлантики, сложный на международном уровне» из-за ситуации вокруг Украины, а также «сильной геополитической напряженности, роста цен на энергию и другое сырье и глубоких изменений, происходящих в мировом порядке».
Ранее власти Андалусии предрекли экономике Испании возможный кризис из-за засухи и опустошения водохранилищ.