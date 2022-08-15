Самара, , 14:19 — REGNUM Пятьдесят участников программы «Здравствуй, Россия!» в возрасте от 14 до 19 лет из девяти стран прибыли в Самарскую область. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации главы региона.

Молодежь Виктория Ивановская, ИА REGNUM

«В условиях тотальной информационной войны одной из наиболее уязвимых групп населения является подрастающее поколение российских соотечественников, проживающих за рубежом. Молодые и неопытные, эти дети и подростки оказываются в эпицентре борьбы за юные умы вдали от исторической Родины. По этой причине одной из главнейших задач на международном направлении становится поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом, укрепление их связи с Российской Федерацией и сохранение принадлежности к русской культуре», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что программа «Здравствуй, Россия!» предоставляет подрастающему поколению российских соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет, которые проживают за рубежом, возможность побывать в России, изучить многонациональную культуру страны, найти новых друзей, наладить контакты со сверстниками, познакомиться с современной жизнью исторической Родины, получить дополнительные возможности общения на русском языке.

Отмечается, что в Самарской области мероприятие начнется с посещения усадьбы Алексея Толстого. Молодые соотечественники будут знакомится с регионом с 15 по 20 августа.