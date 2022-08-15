В Самарскую область прибыли участники программы «Здравствуй, Россия!»
Самара, 15 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Пятьдесят участников программы «Здравствуй, Россия!» в возрасте от 14 до 19 лет из девяти стран прибыли в Самарскую область. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации главы региона.
«В условиях тотальной информационной войны одной из наиболее уязвимых групп населения является подрастающее поколение российских соотечественников, проживающих за рубежом. Молодые и неопытные, эти дети и подростки оказываются в эпицентре борьбы за юные умы вдали от исторической Родины. По этой причине одной из главнейших задач на международном направлении становится поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом, укрепление их связи с Российской Федерацией и сохранение принадлежности к русской культуре», — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что программа «Здравствуй, Россия!» предоставляет подрастающему поколению российских соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет, которые проживают за рубежом, возможность побывать в России, изучить многонациональную культуру страны, найти новых друзей, наладить контакты со сверстниками, познакомиться с современной жизнью исторической Родины, получить дополнительные возможности общения на русском языке.
Отмечается, что в Самарской области мероприятие начнется с посещения усадьбы Алексея Толстого. Молодые соотечественники будут знакомится с регионом с 15 по 20 августа.