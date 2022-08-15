Рига, , 14:07 — REGNUM Официальная Рига намерена денонсировать Соглашение о взаимных поездках граждан Латвии и России — соответствующие документы подготовил для ближайшего заседания правительства глава национального МИДа Эдгарс Ринкевичс.

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Как сообщил портал bb. lv, соглашение действовало с 1994 года и решало важный вопрос двустороннего сотрудничества, прямо касавшегося ежегодно свыше ста тысяч граждан двух стран.

Отмечается, что 28 лет назад высокие договаривающиеся стороны заключили соглашение, как говорилось в заявлении, «соблюдая желание развивать между двумя государствами дружественные соседские отношения, осознавая, что развитие контактов между людьми в гуманитарной области и сотрудничество народов двух государств в экономике, технике и культуре будут способствовать достижению этих целей».

При этом документ основывался на принципах и правилах подписанного в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Заключительного документа Венской встречи представителей государств-участников, Парижской новой хартии Европы и конференции СБСЕ по вопросам прав человека.

В документе перечислялись виды действительных к проезду документов, а также причины взаимной бесплатной выдачи виз, например, для официальных делегаций, при осуществлении программ научного, технического, образовательного, культурного сотрудничества, для лиц в возрасте до 16 лет, сопровождающих родителей или для посещения могил родственников.

При этом приглашения для въезда в страну-участницу соглашения не требовались для посещения мест отдыха и лечения, для пребывания в своем имуществе и оформления прав на наследство. Соглашение детально описывало порядок выдачи виз для посещения больных родственников, транзитных виз.

«Ничего этого больше не будет», — сообщило издание.

Ранее министерство иностранных дел Латвии заявило, что таким образом оно «реагирует» на военный конфликт России с Украиной, прекращая выдачу виз, в том числе приграничных разрешений, гражданам Российской Федерации, во всех дипломатических и консульских представительствах Латвии за границей. Внешнеполитическое ведомство Латвии также распространило призыв к латвийским жителям воздерживаться от поездок в Российскую Федерацию.