Волгоград, 15 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Два затопленных судна подняли из Сарептского затона Волги в Красноармейском районе Волгограда, сообщает 15 августа пресс-служба Росприроднадзор.

https://rpn.gov.ru Подъём затопленного судна

У причальной стенки затонули буксирный теплоход «РБТ-280» и разъездной теплоход «Судостроитель». Оба судна принадлежали Волгоградскому судостроительному заводу. Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды, измерили нефтяное пятно и рассчитали ущерб природе — он превысил 40,5 тысячи рублей.

На основании материалов проверки было возбуждено административное дело. Суд обязал завод поднять затопленные плавсредства.

Теплоходы изъяты из акватории, вопрос взыскания причинённого ущерба водному объекту находится на контроле Росприроднадзора.