Тбилиси, 15 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Доходы Грузии от туризма в июле 2022 года составили $476 млн что на 20% больше, чем за тот же месяц доковидного 2019 года, который был рекордным по данному показателю. Об этом 15 августа сообщил на заседании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Если сравнить с показателем 2021 года, то доходов стало на 130% больше. Доходы за январь–июль составили $1,6 млрд», — отметил Гарибашвили.

Ранее в Национальной службе статистики («Грузстат») сообщили, что рост числа туристов в июле больше на 198,7% в сравнении с прошлым годом. Страну посетили 1,05 млн иностранцев, в том числе 147,7 тыс. — из России.

Напомним, в Грузии ряд оппозиционных лидеров требуют ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса. Они это объясняют многократным ростом потока прибывающих в республику жителей РФ в сравнении с 2021 годом.