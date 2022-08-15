Вашингтон, 15 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Кинокомпания Universal Pictures уже преодолела отметку в $3 млрд в мировом прокате за 2022 год. Об этом 15 августа пишет Deadline.

Universal Pictures

Как отмечает издание, студия стала первой, кому удалось сделать это с 2019 года. На сегодняшний день сборы Universal Pictures в международном прокате составляют $1,74 млрд, и $1,281 млрд — внутри страны. Это восьмой раз, когда компания преодолела отметку в $3 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что в 2022 году Universal Pictures выпустила несколько проектов, в том числе картину «Мир Юрского периода: Господство» и мультфильм «Миньоны: Грювитация». Именно они принесли основные сборы компании.