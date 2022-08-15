Москва, 15 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Введение совета Минцифры России для чистки реестра IT-компаний обосновывает необходимостью контроля над тем, кто и на каких основаниях получает льготы для компаний и сотрудников в сфере IT, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

Правительство Иркутской области IT-специалисты

«Требуется проверка профиля бизнеса тех, кто уже в реестре (не все бизнеса активны, а часть давно «непрофильные»). Отчасти это и работа над ошибками — приняли в перечень всех, а оставить хотят тех, кто реально работает и нуждается в поддержке.

Кроме того, это попытка ведомства ввести понятный рынку механизм мониторинга эффективности предоставления льгот. Работа с реестром потребует от его участников демонстрации результатов, сохранения работы в заданных условиях.

Таким образом, совет будет не только оператором перечня, но и контролером эффективности работы компаний получателей льгот (не работаешь — теряешь льготу)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться совет для чистки реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот. Его планирует создать Минцифры.

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