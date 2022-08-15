Ставрополь, 15 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за последние полтора года легализовали свою трудовую деятельность 34 тыс. граждан. Из них свыше 6 тыс. человек стали работать легально в 2022 году, сообщили 15 августа в пресс-службе краевой администрации.

Работа

При этом стаж работы за 2021 год Пенсионный фонд РФ подтвердил для более 74% легализованных граждан, а за первый квартал 2022 года более чем для 75%. Ранее нелегально занимавшиеся трудовой деятельностью жители края активно спешат «выйти из тени». Особенно показатели снижения неформальной занятости выросли во время пандемии коронавируса.

«В крае непрерывно ведут работу по снижению неформальной занятости, которая фактически делает бесправными граждан. Особенно остро это почувствовали жители края во время пандемии коронавируса, лишившись трудовых и социальных гарантий», — отметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, работа по «выводу из тени» неформально занятых проводится в Ставропольском крае с 2015 года. В 2016 году было трудоустроено почти 2% лиц из этой категории — около 25 тыс. человек.