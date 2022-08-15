Лондон, 15 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Великобритания стала первой страной, которая разрешила применение вакцины против COVID-19, адаптированной к варианту «Омикрон», сообщает Financial Times.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

Британское управление по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которое первым в мире одобрило вакцину против COVID-19, выдало условное разрешение на применение вакцины, направленной как на исходный штамм вируса, так и на вариант «Омикрон» BA.1.

Вакцина разрешена к применению для людей в возрасте 18 лет и старше, однако Великобритания планирует сосредоточить программу ревакцинации прежде всего на людях старше 50 лет и тех, у кого повышен риск развития тяжелой формы COVID-19. Компания Moderna занималась производством вакцины уже в течение нескольких месяцев, поэтому она должна быть доступна в ближайшее время.

Исполнительный директор управления по регулированию лекарственных средств Джун Рейн сказала, что вакцина показала «сильный иммунный ответ» против штамма BA.1, и добавила, что она станет более совершенным орудием в арсенале медиков, «который поможет защитить нас от этого заболевания, в то время как вирус продолжает развиваться».

Исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрешение на применение вакцины подчеркивает «целеустремленность и лидерство органов здравоохранения Великобритании» в борьбе с пандемией.

Он также добавил, что вакцина «должна сыграть важную роль в защите жителей Великобритании от COVID-19» в зимние месяцы.