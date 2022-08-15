Ульяновск, 15 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Ульяновская область представила экспозицию на семи площадках международного военно-технического форума «Армия». Власти планируют обсудить перспективы создания технопарка радиоэлектронной промышленности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

Ульяновская область будет участвовать в форуме «Армия» с выставочной экспозицией на семи площадках. Свою продукцию на них представляет ряд ульяновских предприятий — в частности, экспозиции подготовили патронный завод, производитель спецавтомобилей и агентство инновационного развития Ульяновской области. Помимо этого, свои разработки представят оборонно-промышленные предприятия региона.

Отмечается, что власти планируют провести переговоры на федеральном уровне о загрузке промышленных предприятий Ульяновской области в рамках гособоронзаказа и перспективы создания технопарка радиоэлектронной промышленности.

Отметим, что технопарк радиоэлектроники «Электроник» планируется создать при поддержке Министерстве промышленности и торговли России. Ожидается, что на его площадях будут разрабатываться и производиться, прежде всего, продукция гражданского назначения — в частности, медицинское оборудование, автомобильная электроника, бытовая техника. Для создания технопарка предполагается закупить дорогостоящее оборудование с целью проведения исследований и производства продукции.

Как сообщало ИА REGNUM , военно-технический форум «Армия-2022» проходит на объектах подмосковного парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, а также более чем в 30 регионах России. Здесь представлены образцы нового оружия, военной техники и технологий, а также проекты в области строительства и материально-технического обеспечения.