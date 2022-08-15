Лондон, , 14:00 — REGNUM Охваченные паникой из-за подорожания энергии и продовольствия европейские страны могут нанести Киеву предательский удар уже зимой, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой?» — задался вопросом автор.

По его мнению, общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, из-за цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни.

В определенный момент ЕС может вынудить Киеву подписать временное мирное соглашение с Россией для облегчения экономической боли Европы, заключил Тисдалл.

Напомним, ранее издание Global Time сообщило, что западные уверения в том, что все беды европейцев — от России и Китая, теряют силу в связи с событиями на Украине и американским участием во всём происходящем.

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