Лондон, 15 августа 2022, 14:00 — REGNUM Охваченные паникой из-за подорожания энергии и продовольствия европейские страны могут нанести Киеву предательский удар уже зимой, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.
По его мнению, общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, из-за цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни.
В определенный момент ЕС может вынудить Киеву подписать временное мирное соглашение с Россией для облегчения экономической боли Европы, заключил Тисдалл.
Напомним, ранее издание Global Time сообщило, что западные уверения в том, что все беды европейцев — от России и Китая, теряют силу в связи с событиями на Украине и американским участием во всём происходящем.
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